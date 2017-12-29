В Мингячевире сбиты два пешехода

29 декабря, 2017 20:49

Мингячевир. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире сбиты два пешехода. Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла на улице Нахчыван в жилом массиве "Энергетик". По предварительной версии, автомобиль марки "ВАЗ-21099" сбил желавших перейти дорогу жителей Мингячевира - Магомеда Нуру оглу Алыева 1953 г.р. и Акифа Акпер оглу Ширинова 1955 г.р. Лица, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы. По факту ведется расследование.