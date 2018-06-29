В Мингячевире рухнула крыша дома, есть пострадавшие

Мингячевир. 29 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошел несчастный случай.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в жилом дачном массиве в направлении пляжа.

Рухнула крыша строящегося дома, в результате чего упавшие с крыши мастера – Фахри Октай оглу Талыбзаде 1992 г.р. и Физули Азизбала оглу Гусейнов 1960 г.р. остались под грудой камней.

Раненые помещены в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Их состояние расценивается как тяжелое.

По информации, при строительстве крыши была использована некачественная арматура и тяжелые камни. В результате крыша не выдержала тяжести и рухнула.

По факту ведется расследование.