 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире рухнула крыша дома, есть пострадавшие

    Мингячевир. 29 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошел несчастный случай.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в жилом дачном массиве в направлении пляжа.

    Рухнула крыша строящегося дома, в результате чего упавшие с крыши мастера – Фахри Октай оглу Талыбзаде 1992 г.р. и Физули Азизбала оглу Гусейнов 1960 г.р. остались под грудой камней.

    Раненые помещены в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Их состояние расценивается как тяжелое.

    По информации, при строительстве крыши была использована некачественная арматура и тяжелые камни. В результате крыша не выдержала тяжести и рухнула.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi