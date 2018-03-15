В Мингячевире работник ресторана найден с перерезанной артерией - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

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Мингячевир. 15 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего в Мингячевире.

Как передает Ширванское бюро Report, стало известно, что в ресторане "Гедироглу" между официантом и посетителями произошла драка. Пострадавший в результате драки посетитель ресторана Мамедов Орхан Эльхан оглы, 1996 года рождения, был доставлен в больницу с сильным кровотечением, где был прооперирован. В то же время, работающий в заведении Зейналов Сеймур, 2000 года рождения, также получил повреждения во время драки и был доставлен в больницу.

Все подробности инцидента еще не выяснены, но по словам посетителей, драка произошла из – за спора между официантом и клиентом.

По факту ведется расследование

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Мингячевир. 14 марта. REPORT.AZ/ В Мингячевире работник одного из ресторанов найден с перерезанной бедренной артерией.

Как передает Ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован сегодня, в вечерних часах, в ресторане "Гедироглу".

Парень лет 20-25 –ти, был доставлен в Центральную городскую больницу Мингячевира в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, на территории, где пострадавший получил ранение в области бедра, были обнаружены осколки стекла и следы крови.

По факту ведется расследование.