Мингячевир. 7 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире женщина, сын которой несколько месяцев назад убил супругу, пыталась совершить суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в квартире №35 в доме по улице Ш.И.Хатаи, 16.

Нанеся себе удары режущим предметом по руке и горлу, проживающая по указанном адресу Наиля Джаббар гызы Азизова 1956 г.р. пыталась совершить суицид.

Женщина госпитализирована. Ей оказана первая медицинская помощь. Ее состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что Н.Азизова является матерью Кянана Азизова, убившего несколько месяцев назад свою супругу по имени Гюнель.

По факту ведется расследование.