О нас

В Мингячевире произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В Мингячевире произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие В городе Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.
Происшествия
15 сентября 2023 г. 02:41
В Мингячевире произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В городе Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, 14 сентября примерно в 23:30 находившийся за рулем автомобиля Lexus Эльмар Аллахвердиев не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб.

В ДТП от полученных травм скончалась пассажирка Рахима Аллахвердиева, 1994 года рождения, еще трое, включая двух малолетних, получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

В Сураханском районе Баку мотоциклист серьезно пострадал в ДТП
В Сураханском районе Баку мотоциклист серьезно пострадал в ДТП
15 сентября 2023 г. 03:51
Похоронен погибший в ДТП военнослужащий азербайджанской армии
ФотоПохоронен погибший в ДТП военнослужащий азербайджанской армии
14 сентября 2023 г. 13:52
Умер журналист Мубариз Ахмедов
Умер журналист Мубариз Ахмедов
14 сентября 2023 г. 08:21
На Аэропортском шоссе произошло ДТП, образовалась пробка
На Аэропортском шоссе произошло ДТП, образовалась пробка
14 сентября 2023 г. 08:15
В Баку при ДТП пострадал 25-летний мотоциклист
В Баку при ДТП пострадал 25-летний мотоциклист
14 сентября 2023 г. 04:07
ДТП в Хачмазе, есть пострадавший
ДТП в Хачмазе, есть пострадавший
14 сентября 2023 г. 02:43
В Баку легковой автомобиль столкнулся с КамАЗ
ФотоВ Баку легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗ"
14 сентября 2023 г. 01:40
В Шамкире найдена пропавшая 13-летняя девочка
В Шамкире найдена пропавшая 13-летняя девочка
13 сентября 2023 г. 23:58
Паводковые воды создали опасную ситуацию для моста Баку-Газах
ФотоПаводковые воды создали опасную ситуацию для моста Баку-Газах
13 сентября 2023 г. 23:43
В Масазыре обнаружено тело женщины с признаками насилия
В Масазыре обнаружено тело женщины с признаками насилия
13 сентября 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi