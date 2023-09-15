В Мингячевире произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В городе Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.

В городе Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, 14 сентября примерно в 23:30 находившийся за рулем автомобиля Lexus Эльмар Аллахвердиев не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб.

В ДТП от полученных травм скончалась пассажирка Рахима Аллахвердиева, 1994 года рождения, еще трое, включая двух малолетних, получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.