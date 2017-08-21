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    В Мингячевире произошло ДТП, пострадали 4 человека

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 21 августа. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, столкнулись легковые автомобили марки "Toyota Prado" и "Kia".

    В результате аварии 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них тяжелое. Это - жители Евлахского района Шамси Габиль оглу Асланов 1997 г.р. и его ровесник Тельман Натик оглу Аскеров. Оба доставлены в Мингячевирскую центральную районную больницу. Двум другим пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

    По факту ведется расследование. 

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