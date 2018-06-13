В Мингячевире произошло ДТП, есть раненые

Мингячевир. 13 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире, потеряв управление за рулем автомобиля, водитель врезался в стену.
Как сообщает ширванское бюро Report, врезавшийся в стену на обочине дороги автомобиль марки "Hyundai" полностью деформировался.
В результате ДТП находившиеся в автомобиле две пассажирки - жительница Мингячевира Эльмира Ихтияр гызы Мамедова 1989 г.р. и жительница Гянджи Илаха Эльбрус гызы Амирасланова 1986 г.р. получили тяжелые травмы.
Потерпевшие помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу, состояние одной из женщин более тяжелое.
Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой помощи оказали водителю первую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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