В Мингячевире произошло ДТП, есть раненые

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Мингячевир. 13 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире, потеряв управление за рулем автомобиля, водитель врезался в стену.

Как сообщает ширванское бюро Report, врезавшийся в стену на обочине дороги автомобиль марки "Hyundai" полностью деформировался.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле две пассажирки - жительница Мингячевира Эльмира Ихтияр гызы Мамедова 1989 г.р. и жительница Гянджи Илаха Эльбрус гызы Амирасланова 1986 г.р. получили тяжелые травмы.

Потерпевшие помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу, состояние одной из женщин более тяжелое.

Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой помощи оказали водителю первую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.