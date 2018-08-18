В Мингячевире произошло ДТП, есть пострадавшие

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Мингячевир. 18 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на улице Самух.
Автомобиль марки "ВАЗ 21015" врезался в "Hyundai". В результате ДТП "Hyundai" съехал в канал на обочине дороги.
Во время аварии пострадали оба водителя - житель Шеки Акиф Сафаров и житель Мингячевира Эйюб Рашидов. Они получили легкие травмы и им на месте была оказана медицинская помощь.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости