В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Мингячевир. 18 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате цепной аварии 1 человек погиб, 3 получили травмы.

Как сообщает местное бюро Report, на проспекте Г.Алиева произошла цепная авария с участием трех автомобилей - "ВАЗ-2106", "ВАЗ-21099" и "Mercedes".

В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ-21099", вынужденный переселенец из Агдамского района Гамбар Фирудин оглу Мамедов 1933 г.р. погиб на месте происшествия. Еще 3 человека получили тяжелые телесные повреждения.

***16:57

Мингячевир. 18 января. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла дорожная авария.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" пострадали 3 человека, один из которых малолетний ребенок. В то же время автомобиль марки "ВАЗ-2106" деформировался. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.