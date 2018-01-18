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    В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report

    Мингячевир. 18 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате цепной аварии 1 человек погиб, 3 получили травмы.

    Как сообщает местное бюро Report, на проспекте Г.Алиева произошла цепная авария с участием трех автомобилей - "ВАЗ-2106", "ВАЗ-21099" и "Mercedes". 

    В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ-21099", вынужденный переселенец из Агдамского района Гамбар Фирудин оглу Мамедов 1933 г.р. погиб на месте происшествия. Еще 3 человека получили тяжелые телесные повреждения.

     ***16:57

    Мингячевир. 18 января. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла дорожная авария.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

    Так, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" пострадали 3 человека, один из которых малолетний ребенок. В то же время автомобиль марки "ВАЗ-2106" деформировался. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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