В Мингячевире произошла массовая драка среди школьников, есть пострадавшие

Мингячевир. 4 апреля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир среди школьников произошла массовая драка.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в городской полной средней школе №11.

Во время массовой драки среди учеников 9-го класса школы Васифу Гашам оглу Абышову 2003 г.р. было нанесено несколько ударов отверткой. Получивший тяжелые травмы В.Абышов был доставлен в больницу. Пострадавшему была оказана первая медпомощь, проведена операция.

Факт расследуется.