В Мингячевире произошла массовая драка, 22-летний парень тяжело пострадал

Мингячевир. 19 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошла массовая драка.

Как сообщает ширванское бюро Report, случай был зарегистрирован в жилом массиве Теревезчилик.

Так, житель жилого массива Эльман Акбер оглу Гулиев 1995 г.р. на почве конфликта одновременно был избит тремя мужчинами. Сообщается, что в результате пострадавший упал в воду и с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В то же время говорится, что прибывшая на место происшествия мать пострадавшего подверглась грубому обращению и оскорблениям.

Отмечается, что Э. Гулиев - вынужденный переселенец.

По факту ведется расследование.