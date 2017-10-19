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    В Мингячевире произошла массовая драка, 22-летний парень тяжело пострадал

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 19 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошла массовая драка.

    Как сообщает ширванское бюро Report, случай был зарегистрирован в жилом массиве Теревезчилик.

    Так, житель жилого массива Эльман Акбер оглу Гулиев 1995 г.р. на почве конфликта одновременно был избит тремя мужчинами. Сообщается, что в результате пострадавший упал в воду и с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

    В то же время говорится, что прибывшая на место происшествия мать пострадавшего подверглась грубому обращению и оскорблениям.

    Отмечается, что Э. Гулиев - вынужденный переселенец.

    По факту ведется расследование.

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