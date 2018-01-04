В Мингячевире произошла цепная авария, есть пострадавшие

Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате столкновения трех автомобилей произошла цепная авария.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева близ торгового центра.

В результате столкновения двух автомобилей марки "Опел" и одного "Мерседеса" три человека получили травмы различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был госпитализирован. Двум другим пострадавшим оказали помощь и провели амбулаторное лечение врачи станции скорой и неотложной помощи, вызванные на место происшествия.

Отметим, что в результат аварии на проспекте на некоторое время остановилось движение, возникла пробка.

По факту ведется расследование.