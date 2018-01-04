 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире произошла цепная авария, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате столкновения трех автомобилей произошла цепная авария.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева близ торгового центра.

    В результате столкновения двух автомобилей марки "Опел" и одного "Мерседеса" три человека получили травмы различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был госпитализирован. Двум другим пострадавшим оказали помощь и провели амбулаторное лечение врачи станции скорой и неотложной помощи, вызванные на место происшествия.

    Отметим, что в результат аварии на проспекте на некоторое время остановилось движение, возникла пробка.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi