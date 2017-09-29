В Мингячевире произошла авария, есть пострадавшая - ФОТО

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Мингячевир. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пересечении улицы 20 Января и проспекта Н. Нариманова.

В результате столкновения двух автомобилей марки Mercedes сильно пострадала Гюльдана Абульфат гызы Ахмедзаде 1989 г.р.

Прибывшая на место происшествия машина скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в городскую больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние Г. Ахмедзаде тяжелое.

По факту ведется расследование.