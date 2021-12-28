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В Мингячевире произошел взрыв в жилом доме, двое ранены

В Мингячевире произошел взрыв в жилом доме, двое ранены В Мингячевире произошел взрыв в жилом доме, два человека получили ранения.
Происшествия
28 декабря 2021 г. 14:56
В Мингячевире произошел взрыв в жилом доме, двое ранены
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В Мингячевире произошел взрыв в жилом доме, два человека получили ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Взрыв произошел в четырехкомнатном одноэтажном доме общей площадью 120 кв.м. из-за утечки бытового газа. В результате обрушилась кровля дома, разрушены стены, на площади 12 кв.м. сгорели деревянные конструкции.

От взрывной волны лопнули стекла у стоявшего у дома легкового автомобиля марки "ВАЗ", нанесен ущерб кровельному покрытию и оконным рамам соседних домов.

Два человека, находившиеся в доме в момент взрыва, были госпитализированы с ожогами различной степени.

Вспыхнувший пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Часть дома от пожара спасена.

Соответствующие структуры проводят разбирательство в связи с инцидентом.

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