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    В Мингячевире произошел пожар в жилом здании, 1 человек погиб, 4 отравились дымом

    Мингячевир. 12 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошел пожар в жилом здании.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Нариманова, 49.

    Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже 4-этажного дома. На место пожара были привлечены два пожарных расчета Государственной службы пожарной охраны. Пожар потушен.

    Во время пожара погиб владелец квартиры, Сергей Александрович Борисов, приблизительно 55 лет.

    Кроме того, 4 жильца здания отравились дымом. Им оказана необходимая медпомощь.

    По факту ведется расследование.

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