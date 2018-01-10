В Мингячевире при загадочных обстоятельствах скончался 26-летний молодой человек

Мингячевир. 10 января. REPORT.AZ/ Житель Гобустана найден мертвым на своей съемной квартире в Мингячевире.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в ночные часы, по адресу улица Шах Исмаил Хатаи,15.

Так, Тебиет Майыл оглу Зарбалиев 1992 г.р. был найден мертвым на съемной квартире по этому адресу. Причины по которых он скончался пока не выяснены.

По информации, уроженец Гобустанского района T. Зарбалиев был сотрудником одной из компаний, функционирующих в поселке Аран Евлаха.

По факту ведется следствие.