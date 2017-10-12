В Мингячевире пострадали два пассажира автобуса, столкнувшегося с трактором

Мингячевир. 12 октября. REPORT.AZ/ В четверг, в Мингячевире произошло ДТП, с участием пассажирского микроавтобуса марки «Газель» и трактора. Как сообщает Ширванское бюро Report, авария произошла на улице Нахчыван в жилом массиве Энергетик.

В результате столкновения микроавтобуса №7 марки "Газель" с трактором, 2 пассажира маршрутки - Пашаев Ахмед Паша оглы 1981-го года рождения и Фейзиев Эльман Имран оглы 1988-го года рождения попали с травмами в больницу. По факту ведется расследование.