В Мингячевире пострадал пешеход, зажатый между двумя автомобилями

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Мингячевир. 27 марта. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Ширванское бюро Report, на улице города 20 Января мужчина средних лет был сбит автомобилем, когда переходил дорогу в непредусмотренным для пешеходов месте.

Пешеход пострадал, оставшись зажатым между автомобилями марки ВАЗ-2112 и Toyota. Пострадавший, получивший тяжелые ранения, был немедленнно доставлен в больницу.

По предварительным данным, у раненого сломана нога, а также травмы в области головы и других частях тела.

По факту ведется расследование.