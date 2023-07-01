В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал

В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал

В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой. Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир. Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сил

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В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой.



Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир.



Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сильного дождя и ветра, вызвало наводнение в городе. Вода затопила частные хозяйства, повредила дома горожан.



На нескольких улицах города деревья, упавшие в результате сильного ветра, ограничили движение на дорогах. В результате падения дерева был поврежден один автомобиль, один человек пострадал.



В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре города в результате стихийного бедствия. Подпишитесь на наш Telegram канал