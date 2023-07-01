О нас

В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал

В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой. Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир. Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сил
Происшествия
1 июля 2023 г. 16:19
В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал

В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир.

Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сильного дождя и ветра, вызвало наводнение в городе. Вода затопила частные хозяйства, повредила дома горожан.

На нескольких улицах города деревья, упавшие в результате сильного ветра, ограничили движение на дорогах. В результате падения дерева был поврежден один автомобиль, один человек пострадал.

В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре города в результате стихийного бедствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə həyətləri su basıb, ağaclar aşıb, 1 nəfər xəsarət alıb

Экслюзивные новости

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi