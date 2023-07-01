В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал

В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой.
Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир.
Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сильного дождя и ветра, вызвало наводнение в городе. Вода затопила частные хозяйства, повредила дома горожан.
На нескольких улицах города деревья, упавшие в результате сильного ветра, ограничили движение на дорогах. В результате падения дерева был поврежден один автомобиль, один человек пострадал.
В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре города в результате стихийного бедствия.
В Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадалВ Мингячевире подтоплены дворы, повалены деревья, один человек пострадал В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой. Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти города Мингячевир. Было отмечено, что стихийное бедствие, начавшееся с сил
Происшествия
1 июля 2023 г. 16:19
https://static.report.az/photo/67a7d3c2-cf22-3131-81a7-a2d373f0afb7.jpg
В Мингячевире устраняются последствия, вызванные неустойчивой погодой.
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə həyətləri su basıb, ağaclar aşıb, 1 nəfər xəsarət alıb