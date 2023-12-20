МВД распространило информацию о ДТП в Мингячевире

В городе Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

20 декабря около 19 часов в Мингячевире водитель автомобиля марки “Мерседес” потерял управление и сбил двух пешеходов на обочине дороги.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия одна из пешеходов - Гусейнова Назлы Ровшан гызы (2005 г.р.) - скончалась от полученных травм, а другой пешеход - Садыгзаде Имамрза Чингиз оглу - получил травмы.

По данному факту проводится расследование.

20:33

Стали известны личности погибшей и получившей травмы во время дорожно-транспортного происшествия в городе Мингячевире пешеходов.

По данным западного бюро Report, в ДТП скончалась жительница Баку Назлы Гусейнова (2005 г.р.), а другой пешеход, житель Баку - И.Садыгзаде (2006 г. р.) госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Н.Гусейнова училась в Мингячевире.

Отметим, что авария произошла на проспекте Муслима Магомаева в Мингячевире. Автомобиль марки "Мерседес" сбил 2 пешеходов.

20:17

В городе Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

По данным западного бюро Report, автомобиль сбил двух пешеходов. Один из них скончался от полученных травм.

Другой пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится расследование.