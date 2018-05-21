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Мингячевир. 21 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате аварии пассажирского автобуса 5 человек были госпитализированы.

Как передает местное бюро Report, среди них один мужчина и четыре женщины. Сообщается, что состояние пострадавших тяжелое.

По факту проводится расследование.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Мингячевире перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Тебриз.

Работающий внутри города пассажирский автобус №3 столкнулся с автомобилем марки "Нива" и перевернулся. Сообщается, что в результате пострадали пассажиры автобуса.

Факт расследуется.