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    В Мингячевире перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    © Report

    Мингячевир. 21 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате аварии пассажирского автобуса 5 человек были госпитализированы.

    Как передает местное бюро Report, среди них один мужчина и четыре женщины. Сообщается, что состояние пострадавших тяжелое.

    По факту проводится расследование.

    Напомним, что ранее сообщалось, что в Мингячевире перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Тебриз.

    Работающий внутри города пассажирский автобус №3 столкнулся с автомобилем марки "Нива" и перевернулся. Сообщается, что в результате пострадали пассажиры автобуса.

    Факт расследуется.

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