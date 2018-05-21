Мингячевир. 21 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире в результате аварии пассажирского автобуса 5 человек были госпитализированы.
Как передает местное бюро Report, среди них один мужчина и четыре женщины. Сообщается, что состояние пострадавших тяжелое.
По факту проводится расследование.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Мингячевире перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие.
Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Тебриз.
Работающий внутри города пассажирский автобус №3 столкнулся с автомобилем марки "Нива" и перевернулся. Сообщается, что в результате пострадали пассажиры автобуса.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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