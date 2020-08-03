В Мингячевире оштрафовали граждан, не носивших маски

Сотрудники отдела полиции города Мингячевир провели рейд в отношении лиц, не использующих медицинские маски в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте

Сотрудники отдела полиции города Мингячевир провели рейд в отношении лиц, не использующих медицинские маски в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда сотрудники полиции задержали пассажиров внутригородских маршрутных автобусов, которые не использовали индивидуальные средства защиты. Задержанным разъяснили правила карантинного режима и выписали штраф в соответствии с Кодексом административных проступков.

Затем рейд продолжился в магазинах. Полицейские выявили продавцов и покупателей, не носящих медицинские маски. В отношении нарушителей были приняты меры в соответствии с законом.