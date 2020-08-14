В Мингячевире организатор подпольного ресторана оштрафован на 3 100 манатов

Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции в ходе проведенных мероприятий обнаружили на территории города ресторан, функционирующий вопреки запрету в соответствии с правилами особого карантинного режима.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, стало известно, что ресторан "Мираж", расположенный по улице Гейдара Гусейнова, принимает клиентов.
Собранные в Мингячевирском городском отделе полиции материалы в отношении Яшара Мовсумова, который арендовал объект, направлены в суд для дачи правовой оценки. По решению суда Я.Мовсумов был оштрафован на 3 100 манатов.