В Мингячевире организатор подпольного ресторана оштрафован на 3 100 манатов

Несмотря на запрет в соответствии с особым карантинным режимом, ресторан функционировал

Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции в ходе проведенных мероприятий обнаружили на территории города ресторан, функционирующий вопреки запрету в соответствии с правилами особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, стало известно, что ресторан "Мираж", расположенный по улице Гейдара Гусейнова, принимает клиентов.

Собранные в Мингячевирском городском отделе полиции материалы в отношении Яшара Мовсумова, который арендовал объект, направлены в суд для дачи правовой оценки. По решению суда Я.Мовсумов был оштрафован на 3 100 манатов.