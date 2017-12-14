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    В Мингячевире ограблен салон убитого два месяца назад парикмахера

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире ограблен салон, в котором работал убитый 2 месяца назад парикмахер.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Исмета Гаибова.

    На указанной улице неизвестными были ограблены действующие на первом этаже здания Дом чая "Хемсе" и два мужских салона. Грабители унесли из объектов компьютеры, телевизоры, парикмахерские инструменты и др. бытовое оборудование. Затем преступники пытались проникнуть в расположенный поблизости магазин "Дамла", однако их план не удался.

    Отметим, что владелец одного из ограбленных мужских салонов, парикмахер Парвиз Мамедов был убит 22 октября. В связи с продолжением следствия, двери указанного салона были опечатаны правоохранительными органами.

    По факту ведется расследование. 

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