В Мингячевире ограблен салон убитого два месяца назад парикмахера

Мингячевир. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире ограблен салон, в котором работал убитый 2 месяца назад парикмахер.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Исмета Гаибова.

На указанной улице неизвестными были ограблены действующие на первом этаже здания Дом чая "Хемсе" и два мужских салона. Грабители унесли из объектов компьютеры, телевизоры, парикмахерские инструменты и др. бытовое оборудование. Затем преступники пытались проникнуть в расположенный поблизости магазин "Дамла", однако их план не удался.

Отметим, что владелец одного из ограбленных мужских салонов, парикмахер Парвиз Мамедов был убит 22 октября. В связи с продолжением следствия, двери указанного салона были опечатаны правоохранительными органами.

По факту ведется расследование.