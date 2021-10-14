О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Мингячевире обнаружены боеприпасы

В Мингячевире обнаружены боеприпасы В Мингячевире обнаружены боеприпасы.
Происшествия
14 октября 2021 г. 11:14
В Мингячевире обнаружены боеприпасы
0 : 00
0 : 00

В Мингячевире обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Сообщается, что в "колл-центр - 102" МВД поступила информация об обнаружении боеприпасов на пустыре в жилом массиве "Энергетиков" в городе Мингячевир, сотрудники городского отдела полиции незамедлительно осмотрели местность.

На месте были обнаружены и переданы по назначению 823 единицы автоматных пуль и 31 пулеметный патрон крупного калибра, а также три ручные гранаты различного назначения. Боеприпасы были удалены с территории с соблюдением мер безопасности.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə silah-sursat aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Баку журналистов не пустили на суд генерала упраздненного МНБ
В Баку журналистов не пустили на суд генерала упраздненного МНБ
14 октября 2021 г. 11:55
Зампред Президиума Коллегии адвокатов понес тяжелую утрату
Зампред Президиума Коллегии адвокатов понес тяжелую утрату
14 октября 2021 г. 11:44
В Тертере задержан браконьер
В Тертере задержан браконьер
14 октября 2021 г. 11:22
В Ходжавенде обнаружены танковые снаряды
ФотоВ Ходжавенде обнаружены танковые снаряды
14 октября 2021 г. 10:45
В Гедабеке автомобиль врезался в дерево, есть погибший
ФотоВ Гедабеке автомобиль врезался в дерево, есть погибший
13 октября 2021 г. 22:01
ГТК Азербайджана опровергает информацию о возвращении граждан Ирана в свою страну
ГТК Азербайджана опровергает информацию о возвращении граждан Ирана в свою страну
13 октября 2021 г. 21:08
Пожар в Ясамальском районе Баку потушен
Пожар в Ясамальском районе Баку потушен
13 октября 2021 г. 20:46
Водитель столкнувшегося с пассажирским автобусом грузовика арестован
Водитель столкнувшегося с пассажирским автобусом грузовика арестован
13 октября 2021 г. 16:23
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi