В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе

Материалы в отношении владельца объекта направлены в городской суд

В Мингячевире обнаружено кафе, работавшее вопреки правилам особого карантинного режима и оказывающее клиентам услуги на месте.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, было установлено, что в кафе, которое содержит житель города Рамин Асланов, вновь оказываются услуги клиентам.

Во время осмотра объекта было установлено, что владелец кафе и 9 находящихся там клиентов нарушили особые карантинные правила.

В отношении клиентов составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они были оштрафованы, им сделано предупреждение.

Материалы в отношении содержащего объект Р.Асланова направлены в городской суд.