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В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе

В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе Материалы в отношении владельца объекта направлены в городской суд
Происшествия
18 июля 2020 г. 11:42
В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе

В Мингячевире обнаружено кафе, работавшее вопреки правилам особого карантинного режима и оказывающее клиентам услуги на месте. 

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, было установлено, что в кафе, которое содержит житель города Рамин Асланов, вновь оказываются услуги клиентам.

Во время осмотра объекта было установлено, что владелец кафе и 9 находящихся там клиентов нарушили особые карантинные правила.

В отношении клиентов составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они были оштрафованы, им сделано предупреждение.

Материалы в отношении содержащего объект Р.Асланова направлены в городской суд.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə karantini pozaraq fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb

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