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    В Мингячевире наркоман изнасиловал 8-летнего мальчика

    Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир

    Мингячевир. 14 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире 8-летний мальчик был изнасилован наркоманом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в подвале дома №73 на проспекте М.Магомаева.

    Обманув соседского ребенка, некий Агаиль Садыгов в возрасте 35-38 лет увел его в подвал и изнасиловал.

    Узнавшие о случившемся лица сообщили близким ребенка, после чего мальчик во всем признался родителям.

    После того, как о происшествии стало известно, А.Садыгов попытался сбежать. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции подозреваемый был задержан и привлечен к следствию.

    В ходе предварительного расследования стало известно, что мужчина неоднократно подвергал ребенка сексуальному насилию.

    Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир.

    Отметим, что А.Садыгов развелся с женой. Он является отцом двух детей.

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