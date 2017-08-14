В Мингячевире наркоман изнасиловал 8-летнего мальчика

Мингячевир. 14 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире 8-летний мальчик был изнасилован наркоманом.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в подвале дома №73 на проспекте М.Магомаева.
Обманув соседского ребенка, некий Агаиль Садыгов в возрасте 35-38 лет увел его в подвал и изнасиловал.
Узнавшие о случившемся лица сообщили близким ребенка, после чего мальчик во всем признался родителям.
После того, как о происшествии стало известно, А.Садыгов попытался сбежать. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции подозреваемый был задержан и привлечен к следствию.
В ходе предварительного расследования стало известно, что мужчина неоднократно подвергал ребенка сексуальному насилию.
Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир.
Отметим, что А.Садыгов развелся с женой. Он является отцом двух детей.
Valeh DadaşovАвтор новости
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