В Мингячевире на заводе произошел взрыв, есть раненые

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Мингячевир. 26 февраля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в ОАО "Азнефтьмаш" произошел взрыв, два человека получили ранения.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня днем.

Сообщается, что взрыв произошел из-за неисправности сварочного аппарата. В результате взрыва сотрудники предприятия - Солтан Газанфар оглу Назиров 1978 г.р. и Максуд Ягуб оглу Исрафилов 1986 г.р. получили ожоги различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

По факту начато расследование.