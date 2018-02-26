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    В Мингячевире на заводе произошел взрыв, есть раненые

    По факту начато расследование© Report

    Мингячевир. 26 февраля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в ОАО "Азнефтьмаш" произошел взрыв, два человека получили ранения.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня днем.

    Сообщается, что взрыв произошел из-за неисправности сварочного аппарата. В результате взрыва сотрудники предприятия - Солтан Газанфар оглу Назиров 1978 г.р. и Максуд Ягуб оглу Исрафилов 1986 г.р. получили ожоги различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

    По факту начато расследование.

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