В Мингячевире на рынке клиент ударил ножом продавца из-за цен на огурцы

Мингячевир. 22 августа. REPORT.AZ/ На центральном рынке города Мингячевир произошла поножовщина.

Как сообщает ширванское бюро Report, несогласный с ценами на огурцы клиент на глазах у всех нанес продавцу Мусаеву Самиру Вагиф оглы (1986) удар ножом в область груди.

Виновник инцидента скрылся с места происшествия. Полиция приступила к его поискам.

Раненый помещен в больницу. Он является отцом троих детей, с семьей проживает на съемной квартире.

По факту ведется расследование.