В Мингячевире на рынке клиент ударил ножом продавца из-за цен на огурцы

Мингячевир. 22 августа. REPORT.AZ/ На центральном рынке города Мингячевир произошла поножовщина.
Как сообщает ширванское бюро Report, несогласный с ценами на огурцы клиент на глазах у всех нанес продавцу Мусаеву Самиру Вагиф оглы (1986) удар ножом в область груди.
Виновник инцидента скрылся с места происшествия. Полиция приступила к его поискам.
Раненый помещен в больницу. Он является отцом троих детей, с семьей проживает на съемной квартире.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости