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    В Мингячевире на рынке клиент ударил ножом продавца из-за цен на огурцы

    Мингячевир. 22 августа. REPORT.AZ/ На центральном рынке города Мингячевир произошла поножовщина.

    Как сообщает ширванское бюро Report, несогласный с ценами на огурцы клиент на глазах у всех нанес продавцу Мусаеву Самиру Вагиф оглы (1986) удар ножом в область груди.

    Виновник инцидента скрылся с места происшествия. Полиция приступила к его поискам.

    Раненый помещен в больницу. Он является отцом троих детей, с семьей проживает на съемной квартире.

    По факту ведется расследование. 

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