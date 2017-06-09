Стали известны подробности страшного убийства в Мингячевире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

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Мингячевир. 9 июня. REPORT.AZ/ Стали известны подробности страшного убийства в городе Мингячевире.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие имело место на улице Насими, 31.

Житель города Лазым Ага оглу Гусейнов 1960 г.р. убил жену Айнуру Аббасову 1980 г.р. и двух малолетних детей Гусейна Гусейнова 2010 г.р. и Медину Гусейнову 2012 г.р.

Родственники убитой женщины сообщили местному бюро Report, что инцидент произошел на почве ревности: "Лазым Гусейнов украл А. Аббасову, которая была младше него на 20 лет, когда ей было 18 лет, и создал семью. От этого брака у них родилось двое детей. Раньше они жили дружно. Однако потом из-за употребления Л. Гусейновым наркотических веществ в семье часто возникали конфликты. Потом Лазыма арестовали. После ареста, неизвестно, что он услышал, кто и что ему сказал, что он совершил это преступление".

Тела убитых матери и двух детей были переданы в городское отделение Объединения судебной экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения для исследования. Стало известно, что Л. Гусейнов нанес жене и обоим детям удары тяжелым тупым предметом по голове, после чего перерезал им горло.

После происшествия Л. Гусейнов добровольно сдался полиции.

По факту Мингячевирской городской прокуратурой начато расследование.

***10:37

Назим Гусейнов, убивший в Мингячевире жену и двоих детей, добровольно сдался полиции. Как передает ширванское бюро Report, он убил жену Гусейнову Айнуру, сына - ученика 2-го класса Гусейнова Гусейна и 5-летнюю дочь Гусейнову Медину на почве семейного конфликта.

***10:23

В Мингячевире мужчина убил жену и двоих детей.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории города.

Гусейнов Назим Ага оглу 1960 г.р. убил жену и двоих детей.

Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

К месту происшествия привлечены сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции и Мингячевирской городской прокуратуры.