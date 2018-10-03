В Мингячевире молодая женщина получила ранения режущими инструментами

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Мингячевир. 3 октября. REPORT.AZ/ Жительница Евлахского района получила ранения в результате несчастного случая.
Как сообщает ширванское бюро Report, жительница села Юхары Буджаг, 1989-го года рождения, Абдуллаева Дурдана Орудж гызы была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Д.Абдуллаева при неизвестных обстоятельствах получила ранения режущими инструментами.
По факту ведется расследование.
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