В Мингячевире молодая женщина получила ранения режущими инструментами

3 октября, 2018 03:21

© Report.az https://report.az/storage/news/818331a3bf696397fcefd47f9ea0d546/3c49a974-db2d-4bf6-b9c2-5f3c6897ec63_292.jpg Мингячевир. 3 октября. REPORT.AZ/ Жительница Евлахского района получила ранения в результате несчастного случая. Как сообщает ширванское бюро Report, жительница села Юхары Буджаг, 1989-го года рождения, Абдуллаева Дурдана Орудж гызы была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Д.Абдуллаева при неизвестных обстоятельствах получила ранения режущими инструментами. По факту ведется расследование.

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