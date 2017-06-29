В Мингячевире машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями, пострадали 9 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Мингячевир. 29 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с двумя автомобилями, пострадали 9 человек.

Как сообщает ширванское бюро Report, во время происшествия легкие телесные повреждения получили мать и трое детей, находившиеся в автомобиле марки "ВАЗ-2110", а также находившаяся в автомобиле скорой медицинской помощи медсестра Эльнара Рагимова. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Отметим, что в попавшем в аварию автомобиле скорой медицинской помощи находился тяжело больной. Инцидент произошел, когда больного везли в в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

***13:03

Мингячевир. 29 июня. REPORT.AZ/ В городе Мингячевире произошла цепная дорожно-транспортная авария.

Как сообщает ширванское бюро Report, ДТП произошло в городе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Низами.

Так, автомобиль марки KIA, управляемый гражданином Российской Федерации Мусеибом Балоглан оглу Исмайловым 1961 г.р, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2110" и после этого врезался в машину скорой медицинской помощи, за рулем которой находился Али Танрыверди оглу Микаилов.

В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля скорой медицинской помощи А. Микаилов и медицинский работник Вафа Эльмалы гызы Сулейманова 1971 г.р., водитель автомобиля марки KIA М. Исмайлов и водитель автомобиля марки "ВАЗ-2110".

Пострадавшие доставлены в Центральную больницу города Мингячевира.

По факту начато расследование.