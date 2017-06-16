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    В Мингячевире крупноствольное дерево повалилось на автомобиль, есть пострадавший - ФОТО

    Водитель оказался заблокирован в искореженной машине© Report.az

    Мингячевир. 16 июня. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир на движущийся автомобиль повалилось дерево, водитель получил травмы.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Низами.

    Так, на автомобиль марки NISSAN-Sunny с государственным регистрационным знаком 90-FP-566, управляемый жителем города Раваном Рамиз оглу Алиевым 1987 г.р., ветер повалил крупноствольное дерево, вырванное с корнями.

    В результате происшествия водитель оказался заблокирован в искореженной машине.

    Оказавшийся в беспомощном состоянии водитель при помощи окружающих людей был извлечен из автомобиля и доставлен в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

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