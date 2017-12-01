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    В Мингячевире группа лиц избила предпринимателя

    Мингячевир. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире совершено нападение на предпринимателя.

    Как сообщает ширванское бюро Report, группа неизвестных лиц с палками и лопатой в руках напротив хлебопекарного цеха напала на предпринимателя по имени Эльшан и избила его.

    Инцидент произошел, когда бизнесмен вышел из машины Lаnd Cruiser и направился в хлебопекарный цех, владельцем которого является.

    Предприниматель получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу.

    Отметим, что пострадавший является жителем Тертерского района и занимается предпринимательской деятельностью в Мингячевире. Причины нападения пока не известны.

    По факту начато расследование. 

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