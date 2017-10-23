Мингячевир. 23 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире еще одна девушка пыталась совершить суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в доме на улице Пушкина.

Местная жительница У.А. 1997 г.р. по неизвестным пока причинам пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

В тяжелом состоянии и без сознания родственники доставили ее в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние У.А. остается тяжелым.

По факту начато расследование.