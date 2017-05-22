В Мингячевире донерчи погиб от удара током

Мингячевир. 22 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир донерчи погиб от удара током.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в ресторане "Баку", расположенном на территории "Парка Сахил".

Так, жителя поселка Аран Евлахского района Анара Рахим оглу Гасанли 1986 г.р., работающего в ресторане мастером по изготовлению донера, ударило током.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неисправности донерного аппарата, работающего на электричестве. Мужчина незамедлительно был доставлен в Мингячевирскую городскую центральную больницу, однако спасти его не удалось.

Отметим, что А.Гасанли был женат, имеет 3 несовершеннолетних детей.