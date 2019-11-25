В Мингячевире директор аптеки задержан за незаконную продажу сильнодействующих лекарств

В Мингячевирский городской отдел полиции поступила информация о незаконной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов в одной из городских аптек.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий за незаконную торговлю лекарственными препаратами сотрудниками полиции был задержан заведующий аптекой Эльданиз Самедов.

При осмотре аптеки были обнаружены и изъяты 77 штук сильнодействующих лекарственных препаратов.

Расследование по факту ведется в городском отделе полиции.