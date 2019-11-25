 Наверх

В Мингячевире директор аптеки задержан за незаконную продажу сильнодействующих лекарств

В Мингячевире директор аптеки задержан за незаконную продажу сильнодей

В Мингячевирский городской отдел полиции поступила информация о незаконной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов в одной из городских аптек.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий за незаконную торговлю лекарственными препаратами сотрудниками полиции был задержан заведующий аптекой Эльданиз Самедов.

При осмотре аптеки были обнаружены и изъяты 77 штук сильнодействующих лекарственных препаратов.

Расследование по факту ведется в городском отделе полиции. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!