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    В Мингячевире близкие пациента разбили стекла центральной больницы

    В результате инцидента пострадало имущество медицинского учреждения

    Мингячевир. 15 января. REPORT.AZ/ Близкие одного из пациентов центральной больницы Мингячевира устроили драку в медицинском учреждение.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в ночные часы.

    Так, близкие пациента по имени Рахиб, чье состояние ухудшилось, попытались войти в лечебницу со стороны отделения, откуда вход воспрещен. 

    Все попытки охранников и медицинского персонала их успокоить оказались тщетными. Близкие пациента начали бить стекла больницы, повредив при этом некоторые технические средства медучреждения.

    По факту на месте происшествия ведется следствие. 

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