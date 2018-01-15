В Мингячевире близкие пациента разбили стекла центральной больницы

Мингячевир. 15 января. REPORT.AZ/ Близкие одного из пациентов центральной больницы Мингячевира устроили драку в медицинском учреждение.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в ночные часы.

Так, близкие пациента по имени Рахиб, чье состояние ухудшилось, попытались войти в лечебницу со стороны отделения, откуда вход воспрещен.

Все попытки охранников и медицинского персонала их успокоить оказались тщетными. Близкие пациента начали бить стекла больницы, повредив при этом некоторые технические средства медучреждения.

По факту на месте происшествия ведется следствие.