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    В Мингячевире автомобиль врезался в препятствие, водитель получил серьезные травмы

    Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир

    Мингячевир. 21 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире водитель съехал с дороги и врезался в препятствие. Мужчина получил серьезную травму.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла на улице Самух. Потеряв управление, житель Мингячевира Мустафаев Сахиб Вагиф оглу 1981 г.р. врезался за рулем автомобиля марки Mercedes в препятствие и съехал с дороги.

    Автомобиль съехал в направлении расположенных поблизости дач, врезаясь в дорожные знаки, ограду дома, а затем, врезавшись в столб, остановился.

    Машина полностью деформировалась, водитель доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Его лечение продолжается. Состояние мужчина расценивается как удовлетворительное.

    Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир. 

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