В Мингячевире автомобиль врезался в препятствие, водитель получил серьезные травмы

Мингячевир. 21 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире водитель съехал с дороги и врезался в препятствие. Мужчина получил серьезную травму.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла на улице Самух. Потеряв управление, житель Мингячевира Мустафаев Сахиб Вагиф оглу 1981 г.р. врезался за рулем автомобиля марки Mercedes в препятствие и съехал с дороги.

Автомобиль съехал в направлении расположенных поблизости дач, врезаясь в дорожные знаки, ограду дома, а затем, врезавшись в столб, остановился.

Машина полностью деформировалась, водитель доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Его лечение продолжается. Состояние мужчина расценивается как удовлетворительное.

Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир.