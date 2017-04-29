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    В Мингячевире автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавший

    Полицейское управление г.Мингячевир проводит расследование по факту

    Мингячевир. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на 10-й Садовой улице города.

    Так, Рауф Габиль оглу Керимов, следовавший на автомобиле марки Mercedes с государственным номером 09-BJ-440 по проспекту Гейдара Алиева в направлении поселка Халдан, не справился с управлением и врезался в фонарный столб и деревья на обочине дороги.

    В результате аварии водитель получил легкие телесные травмы.

    Полицейское управление г. Мингячевир проводит расследование по факту.

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