В Мингячевире автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавший

Мингячевир. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на 10-й Садовой улице города.

Так, Рауф Габиль оглу Керимов, следовавший на автомобиле марки Mercedes с государственным номером 09-BJ-440 по проспекту Гейдара Алиева в направлении поселка Халдан, не справился с управлением и врезался в фонарный столб и деревья на обочине дороги.

В результате аварии водитель получил легкие телесные травмы.

Полицейское управление г. Мингячевир проводит расследование по факту.