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    В Мингячевире автомобиль врезался в бетонный фонарный столб, два человека получили травмы

    Состояние одного из пострадавших тяжелое

    Мингячевир. 27 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло ДТП. Два человека получили травмы.

    Как передает Ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в вечернее время на ул. Самух.

    Потерявший управление автомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонный фонарный столб на дороге. В результате водитель и пассажир получили травмы разной степени тяжести.

    Водитель Искендеров Физули Садай оглы 30-35 лет, состояние которого оценивается как тяжелое, в срочном порядке доставлен в больницу.

    Ему был поставлен диагноз тяжелой черепно-мозговой травмы. 

    По факту ведется расследование.

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