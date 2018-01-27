В Мингячевире автомобиль врезался в бетонный фонарный столб, два человека получили травмы

Мингячевир. 27 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло ДТП. Два человека получили травмы.

Как передает Ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в вечернее время на ул. Самух.

Потерявший управление автомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонный фонарный столб на дороге. В результате водитель и пассажир получили травмы разной степени тяжести.

Водитель Искендеров Физули Садай оглы 30-35 лет, состояние которого оценивается как тяжелое, в срочном порядке доставлен в больницу.

Ему был поставлен диагноз тяжелой черепно-мозговой травмы.

По факту ведется расследование.