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    В Мингячевире автомобиль сбил велосипедиста с нарушением слуха

    Мингячевир. 9 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с велосипедистом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Mercedes" сбил велосипедиста вблизи средней школы №1. 

    В результате 45-46 летний водитель велосипеда Сулейманов Ильгар Алибала оглы получил травмы и был помещен в больницу. После обследования для продолжения лечения в амбулаторных условиях он был выписан домой.

    Сообщается, что у пострадавшего имеются нарушения слуха и речи. Во время происшествия его велосипед и мобильный телефон пришли в негодность.

    По факту ведется расследование.

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