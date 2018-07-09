В Мингячевире автомобиль сбил велосипедиста с нарушением слуха

Мингячевир. 9 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с велосипедистом.

Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Mercedes" сбил велосипедиста вблизи средней школы №1.

В результате 45-46 летний водитель велосипеда Сулейманов Ильгар Алибала оглы получил травмы и был помещен в больницу. После обследования для продолжения лечения в амбулаторных условиях он был выписан домой.

Сообщается, что у пострадавшего имеются нарушения слуха и речи. Во время происшествия его велосипед и мобильный телефон пришли в негодность.

По факту ведется расследование.