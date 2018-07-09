В Мингячевире автомобиль сбил велосипедиста с нарушением слуха

Мингячевир. 9 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с велосипедистом.
Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Mercedes" сбил велосипедиста вблизи средней школы №1.
В результате 45-46 летний водитель велосипеда Сулейманов Ильгар Алибала оглы получил травмы и был помещен в больницу. После обследования для продолжения лечения в амбулаторных условиях он был выписан домой.
Сообщается, что у пострадавшего имеются нарушения слуха и речи. Во время происшествия его велосипед и мобильный телефон пришли в негодность.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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