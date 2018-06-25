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    В Мингячевире автомобиль сбил пешехода

    Инцидент произошел на шоссе Халдан

    Мингячевир. 25 июня. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" сбил жителя Агдамского района Рагимова Кямиля Кямал оглы 1969 г.р. на шоссе Халдан напротив городка для вынужденных переселенцев, когда тот хотел перейти дорогу.

    После обследования в больнице у пострадавшего были выявлены легкие травмы. После медицинской помощи состояние пешехода стабилизировалось, он был отпущен домой для амбулаторного лечения.

    По факту ведется расследование.

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