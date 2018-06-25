В Мингячевире автомобиль сбил пешехода

Мингячевир. 25 июня. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.

Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" сбил жителя Агдамского района Рагимова Кямиля Кямал оглы 1969 г.р. на шоссе Халдан напротив городка для вынужденных переселенцев, когда тот хотел перейти дорогу.

После обследования в больнице у пострадавшего были выявлены легкие травмы. После медицинской помощи состояние пешехода стабилизировалось, он был отпущен домой для амбулаторного лечения.

По факту ведется расследование.