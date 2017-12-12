В Мингячевире автомобиль сбил пешехода-нарушителя

Мингячевир. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло ДТП, в ходе которого был сбит пешеход. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на проспекте Гейдара Алиева, на территории известной как Почтовая площадь.

Служебный автомобиль неизвестной марки сбил мужчину лет 32-35.

Сообщается, что пострадавший по имени Магомед, ведущий бродяжнический образ жизни, был пьян и переходил дорогу, когда на светофоре горел зеленый свет для автомобилей.

Пешеход получил легкую травму и был доставлен в медучреждение. Ведется расследование.