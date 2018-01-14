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    В Мингячевире автомобиль сбил молодого человека

    По факту ведется следствие

    Мингячевир. 14 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на улице Наримана Нариманова.

    Так, автомобиль марки ВАЗ, предоставляющий услуги такси, сбил жителя города Шафиева Аваза Айдын оглу 1993 г.р., который собирался перейти дорогу в неположенном месте.В результате инцидента пешеход получил тяжелые травмы. Водитель, совершивший ДТП, доставил пострадавшего в больницу.

    По факту ведется следствие. 

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