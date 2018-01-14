В Мингячевире автомобиль сбил молодого человека

Мингячевир. 14 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на улице Наримана Нариманова.

Так, автомобиль марки ВАЗ, предоставляющий услуги такси, сбил жителя города Шафиева Аваза Айдын оглу 1993 г.р., который собирался перейти дорогу в неположенном месте.В результате инцидента пешеход получил тяжелые травмы. Водитель, совершивший ДТП, доставил пострадавшего в больницу.

По факту ведется следствие.