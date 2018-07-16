В Мингячевире автомобиль сбил четырех пешеходов, двое скончались - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире четырех членов одной семьи сбил автомобиль.
Как сообщает Report, несмотря на усилия врачей, получившие во время происшествия тяжелые телесные повреждения Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы 1986 г.р. и Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы 2015 г.р. скончались в больнице.
Расследования по факту продолжаются.
*** 07:12
Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории Площади флага.
Автомобиль марки Mercedes сбил четырех пешеходов.
Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу.
Список пострадавших:
Насибова Лабида Зульфугар гызы
Насибов Зульфугар Рамзи оглы
Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы
Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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