В Мингячевире автомобиль сбил четырех пешеходов, двое скончались - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире четырех членов одной семьи сбил автомобиль.

Как сообщает Report, несмотря на усилия врачей, получившие во время происшествия тяжелые телесные повреждения Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы 1986 г.р. и Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы 2015 г.р. скончались в больнице.

Расследования по факту продолжаются.

*** 07:12

Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории Площади флага.

Автомобиль марки Mercedes сбил четырех пешеходов.

Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу.

Список пострадавших:

Насибова Лабида Зульфугар гызы

Насибов Зульфугар Рамзи оглы

Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы

Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы

По факту ведется расследование.