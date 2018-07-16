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    В Мингячевире автомобиль сбил четырех пешеходов, двое скончались - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире четырех членов одной семьи сбил автомобиль.

    Как сообщает Report, несмотря на усилия врачей, получившие во время происшествия тяжелые телесные повреждения Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы 1986 г.р. и Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы 2015 г.р. скончались в больнице.

    Расследования по факту продолжаются. 

    *** 07:12 

    Мингячевир. 16 июля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории Площади флага.

    Автомобиль марки Mercedes сбил четырех пешеходов.

    Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу.

    Список пострадавших:

    Насибова Лабида Зульфугар гызы

    Насибов Зульфугар Рамзи оглы

    Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы

    Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы

    По факту ведется расследование.

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